Директор ЦРУ рассказал о встречах с российскими "коллегами по разведке"

Сотрудники Центрального разведуправления периодически встречаются с россиянами, отметил Помпео.
Нет ничего "неприятного" в таких встречах, говорится в его письме к лидеру Демократической партии в Сенате США Чаку Шумеру, который спрашивал об общении с начальниками разведывательных служб РФ, пишет Reuters.
"Мы периодически встречаемся с нашими российскими коллегами по разведке по той же причине, что и наши предшественники, чтобы обеспечить безопасность американцев… Мы рассматриваем очень сложные темы, в которых интересы Америки и России не совпадают", — отметил Помпео.
Ранее депутат российской Госдумы, лидер ЛДПР Владимир Жириновский говорил, что глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин встретился с Майком Помпео ради "договора о разделе Украины".