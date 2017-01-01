Директор ЦРУ рассказал о встречах с российскими "коллегами по разведке"

Сотрудники Центрального разведуправления периодически встречаются с россиянами, отметил Помпео.

Сотрудники ЦРУ хотят обеспечить безопасность американцев, отметил Майк Помпео Reuters

Директор Центрального разведывательного управления Майк Помпео сообщил, что сотрудники ведомства периодически встречаются с российскими "коллегами по разведке", чтобы обеспечить безопасность американцев.

Нет ничего "неприятного" в таких встречах, говорится в его письме к лидеру Демократической партии в Сенате США Чаку Шумеру, который спрашивал об общении с начальниками разведывательных служб РФ, пишет Reuters.

"Мы периодически встречаемся с нашими российскими коллегами по разведке по той же причине, что и наши предшественники, чтобы обеспечить безопасность американцев… Мы рассматриваем очень сложные темы, в которых интересы Америки и России не совпадают", — отметил Помпео.

Ранее депутат российской Госдумы, лидер ЛДПР Владимир Жириновский говорил, что глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин встретился с Майком Помпео ради "договора о разделе Украины".