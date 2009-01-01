Директор ФБР утверждает: не нашел "ни единого запаха" вмешательства РФ в выборы президента США

Рэй сказал, что доверяет спецпрокурору, который расследует возможные связи Трампа с Россией.

США и Россия, иллюстрация joinfo.ua

Директор Федерального бюро расследований СШАзаявил, что "не обнаружил ни единого запаха" вмешательства Российской Федерации в, прошедшие в 2016-м году.

Об этом он рассказал на Саммите по вопросам разведки и национальной безопасности, пишет УНИАН со ссылкой на Reuters.

В то же время управленец подчеркнул, что доверяет спецпрокурору Роберту Мюллеру, который расследует возможные связи президента Штатов Дональда Трампа с РФ во время выборов.

Напомним, в начале мая Дональд Трамп уволил Джеймса Коми с должности директора ФБР. Лидер Демократической партии в Сенате Чак Шумер говорил, что увольнение чиновника может быть попыткой замести следы в расследовании связей главы государства с РФ.

Примечательно, что в конце декабря 2016-го уже экс-президент США Барак Обама подписал указ о введении новых санкций против России в связи с осуществленными Москвой хакерскими атаками, которые могли повлиять на президентские выборы.