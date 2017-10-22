"Диверсия Кремля". В частной разведке США объяснили, зачем Путину выдвижение Собчак

Большинство российских оппозиционных лидеров осудили решение Собчак участвовать в выборах.

В Stratfor объяснили, зачем Путину выдвижение Собчак stuki-druki.com

Кандидатура Ксении Собчак может стать джокером на выборах президента России.

Об этом говорится в отчете частной американской разведывательно-аналитической компании Stratfor, сообщает "Апостроф".

Аналитики отмечают, что в России выдвижение кандидатуры Собчак восприняли как договоренность с Кремлем с целью расколоть оппозицию, или как желание нынешнего президента Владимира Путина оживить выборы.

Также отмечает, что большинство российских оппозиционных лидеров осудили решение Собчак участвовать в выборах.

"Оппозиционный тяжеловес Алексей Навальный, которому не дают участвовать в избирательной гонке, назвал Собчак идеальным для Кремля "карикатурным либеральным кандидатом". А давний лидер оппозиции Гарри Каспаров намекнул, что выдвижение Собчак — это диверсия Кремля. Даже если это так, стратегия Кремля не лишена риска. Собчак может стать джокером, и если она объединится с Навальным, чтобы выступить в качестве его доверенного лица, то она может заполучить либеральные голоса", — отмечается в отчете.

Аналитики не сомневаются, что в Путин снова будет избран президентом РФ. Вместе с тем они отмечают, что оппозиция против нынешнего главы Кремля усиливается, что стало понятно после того, как либералы получили большинство мест на муниципальных выборах в Москве.

"У Путина есть основания опасаться: на данный момент он имеет самый большой стаж на посту лидера России со времен Иосифа Сталина, возглавлявшего Советский Союз на протяжении трех десятилетий. И ни один лидер не может править вечно, не имея сопротивления", — считают в Stratfor.

Подробнее на тему читайте в материале "Главреда" "Третья сила? К чему приведёт вступление Ксении Собчак в президентскую кампанию".