Длинные руки. Россиян подозревают в атаке на расследующую отравление Скрипаля лабораторию - СМИ

В совершении кибернападения подозревают хакеров из группировки Sandworm.

Иллюстративное фото New Scientist

На лабораторию Spiez (Швейцария), сотрудники которой специализируются на предотвращении химических и биологических атак, было совершено кибернападение.

Соответствующее сообщение опубликовали журналисты портала The Local. Согласно обнародованным данным, на данный момент в лаборатории проводится расследование по поводу отравления в британском городе Солсбери бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии нервно-паралитическим веществом "Новичок".

Как сообщается, за кибератакой могут стоять российские хакеры из группировки Sandworm, якобы имеющей тесные связи с кремлевскими спецслужбами.

"Мы немедленно проинформировали участников конференции, что документ не наш, и указали на опасность", — заявил представитель Министерства обороны Швейцарии Курт Мюнгер.

Он также добавил, что сама лаборатория Spiez не зарегистрировала никакого оттока данных.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Великобритании обнаружили источник "Новичка".

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