"Для защиты национальной безопасности". Трамп подписал указ о пошлинах на сталь и алюминий

Он обвинил иностранные компании в продаже продукции по заниженным ценам для вытеснения конкурентов.

Дональд Трамп поставил подпись под указом о пошлинах фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп 8 марта подписал указ о введении ввозных пошлин на сталь и алюминий.

Нововведение вступит в силу через 15 дней. Об этом пишет The Hill.

"Сегодня я в защиту национальной безопасности Америки ввожу ввозные пошлины на импорт иностранной стали и алюминия", − отметил Трамп.

По словам американского лидера, иностранные компании демпингом подорвали определенные отрасли промышленности США.

"Не хотите платить налог − переносите свою фабрику в США, и налога не будет", − подчеркнул глава государства.

По информации, пошлины временно не коснуться Канады и Мексики, с которыми США продолжают вести переговоры о судьбе Североамериканского соглашения о свободной торговле.

Прерогативу повышать и снижать тарифы, или убирать их вовсе для отдельных стран, Трамп оставляет за собой.

Напомним, согласно новым пошлинам, импортная сталь будет облагаться налогом в 25%, алюминий − в 10%.

Как ранее сообщалось, в Европейском Союзе заявили, что пошлины, учрежденные президентом США, повлекут за собой ответную реакцию. Тарифы на продукцию США в ЕС намерены ввести в течение двух месяцев.