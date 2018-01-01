"Для защиты национальной безопасности". Трамп подписал указ о пошлинах на сталь и алюминий

Он обвинил иностранные компании в продаже продукции по заниженным ценам для вытеснения конкурентов.
Нововведение вступит в силу через 15 дней. Об этом пишет The Hill.
"Сегодня я в защиту национальной безопасности Америки ввожу ввозные пошлины на импорт иностранной стали и алюминия", − отметил Трамп.
По словам американского лидера, иностранные компании демпингом подорвали определенные отрасли промышленности США.
"Не хотите платить налог − переносите свою фабрику в США, и налога не будет", − подчеркнул глава государства.
По информации, пошлины временно не коснуться Канады и Мексики, с которыми США продолжают вести переговоры о судьбе Североамериканского соглашения о свободной торговле.
Прерогативу повышать и снижать тарифы, или убирать их вовсе для отдельных стран, Трамп оставляет за собой.
Напомним, согласно новым пошлинам, импортная сталь будет облагаться налогом в 25%, алюминий − в 10%.
Как ранее сообщалось, в Европейском Союзе заявили, что пошлины, учрежденные президентом США, повлекут за собой ответную реакцию. Тарифы на продукцию США в ЕС намерены ввести в течение двух месяцев.