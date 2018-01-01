"До аннексии Крым был заброшенной территорией" - россияне в ООН

Российские дипломаты продолжают удивлять "оригинальностью мышления".

Севастопольская бухта после аннексии uazmi.net

Заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский во время заседания Совбеза заявил о том, что полуостров Крым вплоть до аннексии Россией являлся "заброшенной территорией".

Сответствующее сообщение опубликовал портал "112".

"Можно сколько угодно говорить об оккупации Крыма, но ее просто нет", – заявил российский представитель.

По мнению, в данной ситуации дискуссия ведется не о Крыме, а о России - "поскольку это тенденция последних дней".

Всех выступающих ранее по поводу Крыма он назвал "диванными дипломатами - людьми, которые не знают, что происходит, но становятся экспертами".

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Госдепе США жестко отреагировали на прибытие Путина в аннексированный Крым.