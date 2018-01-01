"До аннексии Крым был заброшенной территорией" - россияне в ООН

Российские дипломаты продолжают удивлять "оригинальностью мышления".
Сответствующее сообщение опубликовал портал "112".
"Можно сколько угодно говорить об оккупации Крыма, но ее просто нет", – заявил российский представитель.
По мнению, в данной ситуации дискуссия ведется не о Крыме, а о России - "поскольку это тенденция последних дней".
Всех выступающих ранее по поводу Крыма он назвал "диванными дипломатами - людьми, которые не знают, что происходит, но становятся экспертами".
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Госдепе США жестко отреагировали на прибытие Путина в аннексированный Крым.