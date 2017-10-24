Добили раненого. Стали известны подробности бойни в чеченском подразделении росгвардии

Огонь по сослуживцам открыл командир второго взвода инженерно-саперной роты Марат Гаджиев.

Стали известны подробности бойни в Чечне vchaspik.ua

Огонь по сослуживцам открыл командир второго взвода инженерно-саперной роты Марат Гаджиев, сообщает РБК.

Он зашел в камеру хранения оружия, где находились командир инженерно-саперной роты капитан и дежурный по роте старший сержант. Мужчина надел разгрузку и свой автомат и открыл огонь. Двое сослуживцев погибли.

После этого он пошел на плац. Он открыл беспорядочную стрельбу, убив механика-водителя сержанта. Дежурный по части подал команду "К бою". Гаджиева ранили. Когда подошли к нему удостовериться (мертв он или нет, — ред ), он еще был жив и пытался стрелять. Тогда его добили.

Напомним, шесть военнослужащих погибли при нападении боевиков на воинскую часть Росгвардии в Чечне, также были убиты 6 нападавших, три военных были ранены.