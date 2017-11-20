Дочь Барака Обамы поймали на страстном поцелуе с незнакомцем, опубликовано видео

дочь Обамы была увлечена разговором с друзьями, а потом — поцелуем с парнем, то не заметила, что ее снимают.
Обамы — Малию — поймали на неожиданном поцелуе с незнакомцем.
На днях девушка побывала на стадионе Эль-Боул в штате Коннектикут, где проходил матч между студентами Гарвардского и Йельского университетов. После общения с друзьями Малия неожиданно слилась в поцелуе с красивым юношей, сообщает TMZ.
Так как Малия была увлечена разговором с друзьями, а потом — поцелуем с парнем, то не заметила, что ее снимают.
Также журналисты сняли Малию с сигаретой в руках. Поскольку Барак и Мишель Обамы всегда старались воспитывать своих детей в строгости, такая выходка может обойтись девушке плачевно.
Также в конце этого лета в сети появилось видео, на котором Малия отрывалась на фестивале под хиты рок-группы The Killers. После этого она стала настоящей героиней таблоидов.