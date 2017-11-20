Дочь Барака Обамы поймали на страстном поцелуе с незнакомцем, опубликовано видео

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1 / 2 Журналисты сняли Малию с сигаретой в руках. (Скриншот)

дочь Обамы была увлечена разговором с друзьями, а потом — поцелуем с парнем, то не заметила, что ее снимают.

Журналисты сняли Малию с сигаретой в руках. Скриншот

Старшую дочь экс-президента США Баракапоймали на неожиданном поцелуе с незнакомцем.

На днях девушка побывала на стадионе Эль-Боул в штате Коннектикут, где проходил матч между студентами Гарвардского и Йельского университетов. После общения с друзьями Малия неожиданно слилась в поцелуе с красивым юношей, сообщает TMZ.

Так как Малия была увлечена разговором с друзьями, а потом — поцелуем с парнем, то не заметила, что ее снимают.

Также журналисты сняли Малию с сигаретой в руках. Поскольку Барак и Мишель Обамы всегда старались воспитывать своих детей в строгости, такая выходка может обойтись девушке плачевно.

Также в конце этого лета в сети появилось видео, на котором Малия отрывалась на фестивале под хиты рок-группы The Killers. После этого она стала настоящей героиней таблоидов.

Напомним, старшую дочь Барака Обамы застукали с парнем.