Сегодня, 16:58 RSS

Дочь Барака Обамы поймали на страстном поцелуе с незнакомцем, опубликовано видео

Сегодня, 15:57
Малия Обама < >
< >
1 / 2 Журналисты сняли Малию с сигаретой в руках. (Скриншот)

дочь Обамы была увлечена разговором с друзьями, а потом — поцелуем с парнем, то не заметила, что ее снимают.

 

Малия Обама
Журналисты сняли Малию с сигаретой в руках. Скриншот
Старшую дочь экс-президента США Барака Обамы — Малию — поймали на неожиданном поцелуе с незнакомцем.

На днях девушка побывала на стадионе Эль-Боул в штате Коннектикут, где проходил матч между студентами Гарвардского и Йельского университетов. После общения с друзьями Малия неожиданно слилась в поцелуе с красивым юношей, сообщает TMZ.

Так как Малия была увлечена разговором с друзьями, а потом — поцелуем с парнем, то не заметила, что ее снимают.

Также журналисты сняли Малию с сигаретой в руках. Поскольку Барак и Мишель Обамы всегда старались воспитывать своих детей в строгости, такая выходка может обойтись девушке плачевно.

Также в конце этого лета в сети появилось видео, на котором Малия отрывалась на фестивале под хиты рок-группы The Killers. После этого она стала настоящей героиней таблоидов.

Напомним, старшую дочь Барака Обамы застукали с парнем.

Теги:  
Обама, Малия. поцелуй, парень
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...