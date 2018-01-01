Дочь экс-разведчика Скрипаля отвергла российскую помощь

В посольстве РФ заявили, что предлагали девушке свои услуги.
"Мы передали Скрипаль предложение посольства Российской Федерации относительно консульской помощи. Скрипаль теперь может выбрать, когда следует принять это предложение, но сегодня она этого не сделала", - цитирует Reuters МИД Британии.
Напомним, ранее Скотланд Ярд опубликовал заявление Юлии Скрипаль, в котором девушка поблагодарила британских врачей за профессионализм и попросилась отнестись к ее непростой ситуации с пониманием.
Как сообщалось, 29 марта стало известно, что Юлия Скрипаль не только пришла в сознание, но и начала разговаривать.
Ранее сообщалось, что эксперты британской военной лаборатории в Портон-Дауне не установили место производства вещества, которым отравили экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.
После чего спецслужбы Британии заявили, что "вычислили" местонахождение секретной российской лаборатории, изготовившей нервно-паралитическое вещество "Новичок", которое было использовано для отравления бывшего шпиона РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Как сообщалось, Великобритания обвиняет в отравлении Скрипалей Россию. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая перед членами британского парламента, заявила о высокой вероятности причастности РФ к отравлению экс-разведчика Сергея Скрипаля. А глава МИД Британии Борис Джонсон говорил, что приказ о применении химического оружия в Солсбери с большой вероятностью отдал российский президент Владимир Путин.
В свою очередь Россия отрицает как причастность к отравлению Скрипалей, так и факт работы над ядом "Новичок" (хотя несколько российских ученых говорят об обратном). Спикер МИД РФ Мария Захарова назвала выступление премьер-министра Терезы Мэй в британском парламенте "цирком".
Россия даже нашла "украинских след" в отравлении Скрипалей.