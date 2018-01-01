Дочь экс-разведчика Скрипаля отвергла российскую помощь

В посольстве РФ заявили, что предлагали девушке свои услуги.

Юлия Скрипаль отказалась от помощи России Открытые источники

Юлия Скрипаль, которую вместе с отцом, российским экс-разведчиком Сергеем Скрипалем отравили в Британии, отказалась от помощи российского посольства в Лондоне.

"Мы передали Скрипаль предложение посольства Российской Федерации относительно консульской помощи. Скрипаль теперь может выбрать, когда следует принять это предложение, но сегодня она этого не сделала", - цитирует Reuters МИД Британии.

Напомним, ранее Скотланд Ярд опубликовал заявление Юлии Скрипаль, в котором девушка поблагодарила британских врачей за профессионализм и попросилась отнестись к ее непростой ситуации с пониманием.

Как сообщалось, 29 марта стало известно, что Юлия Скрипаль не только пришла в сознание, но и начала разговаривать.

Ранее сообщалось, что эксперты британской военной лаборатории в Портон-Дауне не установили место производства вещества, которым отравили экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.

После чего спецслужбы Британии заявили, что "вычислили" местонахождение секретной российской лаборатории, изготовившей нервно-паралитическое вещество "Новичок", которое было использовано для отравления бывшего шпиона РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Как сообщалось, Великобритания обвиняет в отравлении Скрипалей Россию. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая перед членами британского парламента, заявила о высокой вероятности причастности РФ к отравлению экс-разведчика Сергея Скрипаля. А глава МИД Британии Борис Джонсон говорил, что приказ о применении химического оружия в Солсбери с большой вероятностью отдал российский президент Владимир Путин.

В свою очередь Россия отрицает как причастность к отравлению Скрипалей, так и факт работы над ядом "Новичок" (хотя несколько российских ученых говорят об обратном). Спикер МИД РФ Мария Захарова назвала выступление премьер-министра Терезы Мэй в британском парламенте "цирком".

Россия даже нашла "украинских след" в отравлении Скрипалей.