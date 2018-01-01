Дочь главного разработчика Холокоста Гиммлера в 1960-х работала на внешнюю разведку ФРГ - СМИ

В течение всей своей жизни Гудрун Бурвиц оставалась сторонником крайне правых идей и рьяно защищала память своего отца.

Всю свою жизнь Бурвиц не скрывала свои взгляды и была неонацисткой

Дочь одного из основных партийных деятелей Третьего Рейха, главы СС Генриха Гиммлера , после войны в 1960-х годах работала на германскую разведывательную службу BND (ФРГ).

Как передает ВВС со ссылкой на немецкое издание Bild, в самой BND информацию подтвердили. Спецслужба сочла возможным разгласить эту информацию по причине смерти основого фигуранта - Гудрун Бурвиц скончалась в мае 2018 года в Мюнхене. Дочери одного из влиятельнейших рейхсчиновников на этот момент было 88 лет.

Генрих Гиммлер входил в ближайшее окружение Гитлера; именно ему приписывается основная роль в разработке и реализации Холокоста. Он был назначен рейхсфюрером СС приказом Адольфа Гитлера в 1929 году. Члены СС помимо всего прочего занимались также созданием т дальнейшей охраной концентрационных лагерей, в которых погибли миллионы евреев, поляков, ромов и советских военнопленных.

По официальной информации, Гиммлер покончил с собой в 1945 году, находясь под стражей в ожидании приговора Нюрнбергского трибунала. Он раскусил ампулу с цианистым калием.

Гудрун Бурвиц была еще подростком, когда Великая война завершилась. В итоге будущая сотрудница BND всю жизнь не скрывала своих крайне правых взглядов.

Руководитель исторического бюро BND Бодо Хехельхаммер сообщил, что дочь Генриха Гиммлера работала в службе до 1963 года и под другим именем.

"Время ее отставки совпало с началом изменений в подходах к сотрудникам, которые были связаны с нацистами", - говорится в его заявлении.

Бурвиц работала секретарем в штаб-квартире BND в пригороде Мюнхена с 1961-й по 1963 год. В это время и до 1968 года службой руководил бывший генерал Вермахта, разведчик Рейнхард Гелен, в 1945 году сдавшийся американским войскам. Кроме этого, она была видным членом организации Silent Help, которая оказывала юридическую и финансовую поддержку бывшим членам СС. Известно также, что она посещала другие неонацистские собрания.

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Ранее, в декабре 2017 года, Конституционный суд Федеративной Республики Германия отклонил апелляцию, поданную на приговор адвокатами экс-сотруднику нацистского концлагеря Освенцим (Аушвиц) 96-летнему Оскару Грёнингу и вынес постановление о его отправке в тюрьму.

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