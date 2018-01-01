Дочь посла США в РФ раскритиковала Трампа за встречу с Путиным

Ранее девушка уже неоднократно нелестно высказывалась об американском лидере.
"Ни одни переговоры не достойны того, чтобы швырять свой народ и страну под колеса автобуса", - написала наследница дипломата в Twitter.
Ранее во время проведения прямого эфира на телеканале Fox News, обсуждая встречу Дональда Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре, она назвала лидеров диктаторами. Позже в Twitter она принесла извинения, почеркнув, что всем свойственно совершать ошибки.
Напомним, в Хельсинки прошли первые полноформатные переговоры президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина. Вместо запланированных на переговоры 90 минут, лидеры беседовали более двух часов.
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