Дочь Скрипаля заговорила

Пока неизвестно, как отравление скажется на здоровье Юлии в дальнейшем.

Фото: Sky News

Дочь экс-шпиона Сергея Скрипаля Юлия не только пришла в сознание , но и начала разговаривать. При этом она продолжает получать клиническую помощь 24 часа в сутки.

Как передает ВВСсо ссылкой на докторов, лечение девушки проходит хорошо. Однако неизвестно, как отравление скажется на здоровье Юлии в дальнейшем.

"Я хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы еще раз поблагодарить сотрудников районной больницы Солсбери за то, что за последние несколько недель вы оказывали такую высококачественную помощь этим пациентам", – заявила медицинский директор районной больницы Солсбери Кристин Бланшард.

При этом сам Сергей Скрипаль остается в критическом, хотя и стабильном, состоянии.

Напомним, Сергея Скрипаля и его дочь Юлию 4 марта нашли в бессознательном состоянии на скамейке в парке британского Солсбери. Премьер Великобритании Тереза Мэй заявила, что их отравили нервно-паралитическим веществом, разработанным в РФ.

После этого Британия выслала со своей территории 23 российских дипломата. Глава МИД Британии Борис Джонсон говорил, что приказ о применении химического оружия в Солсбери с большой вероятностью отдал российский президент Владимир Путин.

МИД РФ в ответ на "бездоказательные обвинения" Британии в причастности к отравлению Скрипаля объявил персонами нон грата 23-х дипломатических сотрудников британского посольства в Москве.

Позже стало известно, что более 20 стран, в частности и Украина, решили выдворить свыше 130 российских дипломатов из-за отравления экс-шпиона. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил, что в связи с преступлением Альянс вышлет семь сотрудников постоянного представительства РФ при блоке в столице Бельгии Брюсселе.

Российский политолог назвал задачу отравления Скрипаля. В РФ власти хотят создать образ "осажденной крепости", отметил Пионтковский.