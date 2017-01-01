"Договор с ЦРУ". Жириновский на российском ТВ рассказал о "разделе Украины"

Российский политик продолжает покорять все новые и новые вершины эксцентричности.

Владимир Жириновский Vesti-ua.net

Известный своими скандалами и эксцентричными поступками российский политик, депутат Госдумы РФ и лидер ЛДПР Владимир Жириновский в эфире телеканала "Россия 1" рассказал крайне странную историю о том, что руководитель российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин встретился с директором ЦРУ США Майком Помпео ради договора о разделе Украины.

"Я с ним не летал, но договаривались о чем? О разделе Украины, вся левобережная часть — в Россию, и о возможном нанесении ударов по Польше, Румынии, там, где системы ПРО. И о выводе натовских войск из Прибалтики. Вот о чем договаривались. Чтобы эти наши бывшие советские республики не думали, что Америка поменяет нас на них или наоборот", — на "голубом глазу" заявил Жириновский.

Напомним, ранее Жириновский пообещал захватить Киев.