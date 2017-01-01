"Договор с ЦРУ". Жириновский на российском ТВ рассказал о "разделе Украины"

Российский политик продолжает покорять все новые и новые вершины эксцентричности.
"Я с ним не летал, но договаривались о чем? О разделе Украины, вся левобережная часть — в Россию, и о возможном нанесении ударов по Польше, Румынии, там, где системы ПРО. И о выводе натовских войск из Прибалтики. Вот о чем договаривались. Чтобы эти наши бывшие советские республики не думали, что Америка поменяет нас на них или наоборот", — на "голубом глазу" заявил Жириновский.
Напомним, ранее Жириновский пообещал захватить Киев.