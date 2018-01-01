Российский политолог назвал удар по Сирии "договорняком и пустым пиаром"

Американцы ударили очень осторожненько, считает Пионтковский.

Удар по Сирии был пустым пиаром, полагает Андрей Пионтковский estudopratico.com.br

Российский политолог и публицист Андрей Пионтковский считает, ракетный удар по Сирии был пустым пиаром, ориентированным на внутреннюю аудиторию РФ и США.

Возможно, между российскими и американскими военными был "договорняк", написал эксперт в блоге на "Обозревателе".

"Американцы ударили так осторожненько, чтобы пылинка не упала с мундира какого-нибудь российского военнослужащего", — отметил автор.

По его словам, не меньшую осторожность продемонстрировали и военные России. "Как нам объясняли… — почему российские ПВО (средства противовоздушной обороны — Ред.) не вступились за своих сирийских братьев — оказывается, потому что ракеты западных держав не залетали в их зону ответственности", — добавил Пионтковский.

"А еще две недели назад нас уверяли, что все небо Сирии защищено самыми современными российскими система С-300 и С-400. Это наталкивает на мысль, что между российскими и американскими военными был договорняк", — подчеркнул политолог.

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Напомним, вечером 13 апреля Дональд Трамп заявил, что вооруженные силы США, Великобритания и Франция нанесли точечные удары объектам в Сирии, связанным с химическим оружием. Французский лидер Эммануэль Макрон говорил, что в результате атаки были уничтожены мощности для производства химоружия.

Украинский журналист, военный корреспондент, работающий в горячих точках Ближнего Востока Юрий Мацарский утверждал, что на сирийской территории "разбомбили лишь пустые или полупустые бетонные коробки".

Ранее на экстренном заседании Совбеза ООН постоянный представитель США при Организации Никки Хейли сказала, что РФ виновна в использовании химического оружия в Сирии, в том числе во время химатаки в Думе. Трамп анонсировал ответные действия на атаку.