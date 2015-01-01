"Доигрался, подлец". Финансист объяснил, как США поставили "бетонную стену" перед Путиным

Попав под американские санкции, ФСБ и ГРУ автоматически становятся токсичными для разведок и других силовых ведомств.

Владимир Путин Reuters

После новых санкций США Россия во главе с Владимиром Путиным осталась один на один с множеством проблем.

Такое мнение в своем блоге на online.ua высказал известный российский блогер и финансист Слава Рабинович.

"Администрация Обамы наложила санкции на российские организации под названиями ФСБ и ГРУ. Любые контакты американских организаций и американских граждан с ФСБ и ГРУ запрещены. Это является бетонной стеной не только для ФСБ и ГРУ, но и для Путина и всей его ОПГ", — отметил автор.

По его словам, "реальная, а не выдуманная информация, касающаяся вопросов безопасности, рождалась, в основном, не в недрах ФСБ и ГРУ, а в недрах ФБР, ЦРУ и американской военной разведки, и передавалась, частично, российской стороне".

В частности, россиянам передавалась информация, "касающаяся угрозы терроризма со стороны исламских фундаменталистов, или наркотрафика и так далее".

"Попав под американские санкции, ФСБ и ГРУ автоматически становятся токсичными для разведок и других силовых ведомств всех союзников США, включая страны НАТО. Это касается не только МИ-5 и МИ-6 в Великобритании, а вообще... всех", — подчеркнул он.

Рабинович отметил, что, "понимая "профессиональный уровень" ФСБшников и ГРУшников, ограниченный баночками с мочой и мобильными крематориями, мы можем констатировать, что, благодаря преступлениям Путина и его ОПГ, российское народонаселение остаётся теперь один на один со всем тем злом, против которого ФСБ и ГРУ призваны бороться, согласно их реальным уставам, а не фактической преступной деятельности времён путинизма".

"Игра в анти-Агента 007 для Путина закончена навсегда. Доигрался, подлец!" — резюмировал он.

Напомним, ранее российский политолог объяснил, как Путин попытается обмануть Трампа.