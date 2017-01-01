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Долорес О'Риордан и The Cranberries. Лучшие песни группы поколения

Сегодня, 20:00

Один из лучших голосов рок-музыки мы сможем услышать теперь только в записи.

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Фото: Fanart.tv
В Лондоне в возрасте 46 лет умерла вокалистка группы The Cranberries Долорес О'Риордан.

Сообщается, что О'Риордан приехала в Лондон для записи материала. Причину смерти певицы полиция не сообщает. 

У скончавшейся певицы остались трое детей.

The Cranberries были одним из символов 90-х, возможно, самого эффектного и плодотворного десятилетия в поп-музыке. вместе с Nirvana, Smashing Pumpkins, Garbage, Raidohead, RHCP, Green Day, Blur, Oasis и десятками других. 

И главная заслуга в успехе группы - скорбный, мечтательный и меланхоличный, но в то же время полный силы и надежды,  голос Долорес ОʼРиордан. Может быть и не главный голос девяностых, но совершенно точно самый красивый. Теперь этот голос мы сможем услышать только в записи.
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Долорес О'Риордан, The Cranberries
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