Долорес О'Риордан и The Cranberries. Лучшие песни группы поколения

Один из лучших голосов рок-музыки мы сможем услышать теперь только в записи.

В Лондоне в возрасте 46 лет

Сообщается, что О'Риордан приехала в Лондон для записи материала. Причину смерти певицы полиция не сообщает.

У скончавшейся певицы остались трое детей.

The Cranberries были одним из символов 90-х, возможно, самого эффектного и плодотворного десятилетия в поп-музыке. вместе с Nirvana, Smashing Pumpkins, Garbage, Raidohead, RHCP, Green Day, Blur, Oasis и десятками других.

И главная заслуга в успехе группы - скорбный, мечтательный и меланхоличный, но в то же время полный силы и надежды, голос Долорес ОʼРиордан. Может быть и не главный голос девяностых, но совершенно точно самый красивый. Теперь этот голос мы сможем услышать только в записи.