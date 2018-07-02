Дональд Трамп поставил жесткий ультиматум членам НАТО

Президент США недоволен, что страны Альянса не выполняют взятые на себя обязательства.

Президент США на встрече с премьером Нидерландов Марком Рютте также поднимал вопрос НАТО. Дуг Миллс / The New York Time

и предупреждил, что Белый дом теряет терпение из-за неспособности членов Альянса выполнять свои обязательства в области безопасности.

Президент США Дональд Трамп написал письмо нескольким лидерам НАТО, включая Германию, Бельгию, Норвегию и Канаду, в котором обвинил страны в том, что они прилагают недостаточно усилий для организации собственной обороны

Письма, отправленные в июне, являются последним свидетельством натянутости отношений между Трампом и союзниками США, пишет издание The New York Times. Трамп ранее неоднократно указывал, что члены НАТО используют США в своих целях.

В тексте письма указывается, что, несмотря на многочисленные призывы, звучавшие больше года, союзники не сделали достаточно, чтобы разделить бремя коллективной обороны с Америкой. Одним из ответов Вашингтона может стать корректировка военного присутствия Соединенных Штатов по всему миру.

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В письме к канцлеру Германии Ангеле Меркель глава государства отметил, что недостаточные расходы на оборону со стороны Берлина подрывают безопасность НАТО и дают основание другим членам альянса не выполнять свои обязательства. "Растущее разочарование, - писал Трамп, - не ограничивается нашей исполнительной ветвью. Конгресс Соединенных Штатов также обеспокоен. Становится все труднее обосновывать американским гражданам, почему некоторые страны не разделяют бремя коллективной безопасности НАТО, в то время как американские солдаты продолжают жертвовать своей жизнью за границей или возвращаются домой с серьезными ранениями". Жалоба президента заключается в том, что многие союзники по НАТО не выполняют обязательства, взятые на саммите Альянса в Уэльсе в 2014 году, по которому страны обязались тратить 2 процента своего валового внутреннего продукта на национальную оборону. Новости по теме Генсек НАТО Столтенберг считает предстоящую встречу Трампа и Путина "свидетельством силы"

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