Дональд Трамп провозгласил день своей инаугурации Национальным днем патриотизма

Президент считает, что новый праздник сможет улучшить связи американцев друг с другом.

Reuters

провозгласил 20 января Национальным днем патриотизма, подписав соответствующий указ.

Об этом сообщает The Washington Post.

Сообщается, что после полученных документов от президента, американское правительство официально объявило, что 20 января 2017 года – день инаугурации Трампа будет Днем патриотизма.

"Я, Дональд Трамп, президент США, в силу власти, предоставленной мне Конституцией и законами Соединенных Штатов, провозглашаю 20 января 2017 года Национальным днем патриотизма", – сказано в подписанном документе.

Президент считает, что новый праздник сможет улучшить связи американцев друг с другом. Кроме этого будут обновлены обязательства, которые правительство страны взяло на себя перед гражданами.

Напомним, в США началась масштабная кампания за импичмент Трампа.