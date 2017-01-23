Дональд Трамп провозгласил день своей инаугурации Национальным днем патриотизма

Президент считает, что новый праздник сможет улучшить связи американцев друг с другом.
Об этом сообщает The Washington Post.
Сообщается, что после полученных документов от президента, американское правительство официально объявило, что 20 января 2017 года – день инаугурации Трампа будет Днем патриотизма.
"Я, Дональд Трамп, президент США, в силу власти, предоставленной мне Конституцией и законами Соединенных Штатов, провозглашаю 20 января 2017 года Национальным днем патриотизма", – сказано в подписанном документе.
Президент считает, что новый праздник сможет улучшить связи американцев друг с другом. Кроме этого будут обновлены обязательства, которые правительство страны взяло на себя перед гражданами.
Напомним, в США началась масштабная кампания за импичмент Трампа.