"Донбасс населят выходцами с Западной Украины". На росТВ показали новый фейк о событиях в Украине

Украина применяет на Донбассе тактику выжженной земли, говорят на росТВ.

На росТВ показали новый фейк об Украине publicist.in.ua

На российском телевидении продолжают тиражировать фейки о событиях в Украине. На сей раз украинская журналистка Елена Бойко, которая сейчас живет в России, рассказала о своем "оригинальном" видении ситуации на Донбассе.

"Чего хочет Порошенко? Для чего осознанно обстреливаются мирные жилые кварталы? Есть уже в Горловке улицы, где нет ничего. Это тактика выжженной земли. Убрать оттуда мирное население, занять эти позиции и впоследствии населить выходцами с Западной Украины, которые, конечно же, с радостью пойдут осваивать", — заявила она, выступая на российском канале "Звезда".

Напомним, ранее в эфире российского телевидения запустили новый фейк о Львове, в котором якобы правят "нацисты" и ущемляют русскоязычных.

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