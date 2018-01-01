"Достали стоны". В московской больнице мужчина зарезал "сопалатника"

Инцидент произошел в ночь со 2 на 3 апреля.

Больница и палата, где произошло преступление "НТВ"

В одном из медучреждений российской столицы пациент убил ножом соседа по палате.

Соответствующее сообщение во вторник, 3 апреля, опубликовало новостное агентство "Интерфакс" со ссылкой на представителя Следственного комитета РФ Юлию Иванову. "Сегодня утром в палате городской больницы на западе Москвы обнаружено тело 61-летнего мужчины с двумя ножевыми ранениями. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). В настоящее время следователи установили подозреваемого в убийстве пожилого мужчины. Им оказался сосед по палате 1948 года рождения, который пояснил следователям, что потерпевший стонал и мешал ему спать", - сказала она.

Как заявил подозреваемый правоохранителям, зарезал он "сопалатника" постольку, поскольку тот своими стонами мешал ему спать.

Напомним, ранее в московском колледже студент зарезал преподавателя.