Драка в прямом эфире. На росТВ ведущий с кулаками набросился на украинца: видео

Ведущий Андрей Норкин в прямом эфире напал на украинского эксперта.

Ведущий с кулаками набросился на украинца Скриншот

На российском телеканале НТВ ведущий Андрей Норкин в прямом эфире напал на украинского эксперта Дмитрия Суворова в эфире политического ток-шоу "Место встречи".

Суворов потребовал доказательств того, что в поселке Зайцево Донецкой области, который частично контролируется "ДНР", действительно гибли дети в результате обстрелов украинской армии.

Норкин подошел к Суворов и спровоцировал драку. В итоге Суворова вывели из студии.

Вторая ведущая программы "Место встречи", Ольга Белова, поддержала своего коллегу: "После того хамства и беспринципной позиции, озвученной украинским экспертом, другого исхода быть не могло. Я, к сожалению, женщина, и не смогла приложить руку".

Напомним, ранее российские журналисты Шевченко и Сванидзе подрались в прямом эфире из-за Сталина.