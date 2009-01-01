"Дремучее мракобесие". Эксперт назвал зарождающуюся идеологию путинского режима

После краха советской идеологии миллионы людей почувствовали себя обделенными, пишет Гольц.

Эксперт назвал идеологию путинского режима фото: utro.ru

современной России наблюдается зарождение собственной идеологии, замешанной на самом дремучем мракобесии.

Об этом российский военный эксперт Александр Гольц написал в материале на ej.ru.

При этом он подчеркнул, что откуда оно взялось, совершенно понятно.

"После краха советской идеологии миллионы людей почувствовали себя обделенными, лишившись ясной нравственной доктрины. Они бросились в религию. И тут, как мне кажется, произошел сбой. Люди, взявшиеся строить российский капитализм, представляли его по советским учебникам политэкономии и создали в итоге бандитский капитализм 19 века. Точно также люди, исправно получавшие зачеты по научному атеизму в институтах марксизма-ленинизма, "создали" свою церковь такой, как они ее себе представляли. С миллионными очередями к мощам и поясам, с плясками вокруг святого Владимира и крещением в Херсонесе, с батюшками, освещающими свежеотремонтированный отдел учета призывников райвоенкомата. Главное в этой "церкви" — не религия, не вера в бога, конечно. Главное — вера в чудо, вершить которое дано Владимиру Путину. Предстоятели всех церквей предстают адептами этого подхода. Поэтому сейчас происходит расцвет не православия, а клерикализма. Натужная демонстрация веры вчерашними носителями партбилетов ни к чему другому, кроме мракобесия, привести не может" — написал Гольц.

Напомним, ранее журналист рассказал об узурпации власти Путиным.