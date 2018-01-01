Друг погибшей от "Новичка" британки рассказал о деталях ее отравления

Чарли Роули дал подробное интервью британским журналистам.

Иллюстративное фото Reuters

Житель Великобритании Чарли Роули, отравившийся нервно-паралитическим веществом "Новичок" в городе Эймсбери, признался в том, что случайно подарил бутылку с ядом подруге Дон Стерджесс.

Соответствующее сообщение опубликовал британский таблоид The Sun. "Я помню, что нашел косметическую бутылку, которую я подобрал, и подарил ее Дон. Я очень расстроен из-за того, что с ней произошло, это ужасно и шокирующее. Я все еще лечился, когда мне сказали, что она умерла. Я не думал, что смогу оправиться", – сказал Роули.

Британские правоохранители считают, что организаторы покушения на бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии использовали бутылку для духов с "Новичком". Именно с ее помощью вещество было распылено на дверную ручку дома в Солсбери весной нынешнего года. Затем они выбросили бутылку и покинули Великобританию.

Напомним, ранее сообщалось о том, что создатель "Новичка" назвал отравление в Эймсбери новой атакой, а президент РФ Владимир Путин закрыл объект, на котором могло производиться это вещество.

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