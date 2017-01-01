ДТП в США с украинской моделью: стали известны подробности из больницы

Подробности о состоянии попавшей в страшную автокатастрофу украинской модели были опубликованы в соцсети Facebook.

Модель Елизавета Кузьменко facebook.com

Девушка перенесла ряд операций на печени, сломанной верхней челюсти и позвоночнике.

У украинской модели Елизаветы Кузьменко, попавшей недавно в серьезнейшую автомобильную катастрофу в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США), тело сейчас парализовано ниже шеи.

Медики сделали ряд хирургических и нейрохирургических операций, однако восстановить нервные связи им пока не удалось, сообщает блогерша Божена Рынска на своей странице в социальной сети Facebook.

"Лизе Кузьменко сделали последнюю операцию на позвоночнике. До этого были операции на печени и на сломанной верхней челюсти. Но шестой и седьмой позвонки и нервные связи восстановить не удалось. Будет парализована ниже шеи, и пока не известно, сможет ли дышать сама", — написала она.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Индии в ДТП попало авто с украинцами.