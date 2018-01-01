Дуда назвал условие, при котором поздравит Путина с победой на выборах

В канцелярии президента Польши заявили, что сейчас "нехорошее время для поздравлений".

Президент Польши Анджей Дуда решил пока не поздравлять– но ситуация еще может измениться.

"Президент не поздравит президента Путина с победой в голосовании в России", – заявил глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский, сообщает RMF FM.

Щерский пояснил, что по мнению Дуды, сейчас не лучшее время для поздравлений. "Президент думает, что это не хорошее время для поздравлений. Тем более, что Польша не принимала участия в этих выборах, и обычно те, кто проигрывает выборы, поздравляют... У нас пока нет официальных результатов", – заявил он.

При этом чиновник допустил, что Дуда может отправить Путину поздравления, когда тот вступит в должность. "Я не исключаю, что президент отправит официальные, дипломатические и вежливые поздравления, когда президент Путин вступит в должность на следующий срок", – добавил он.

Напомним, Макрон не поздравил Путина с победой и пожелал россиянам лучшей участи. Президент Франции пожелал российскому народу демократической, экономической и социальной модернизации страны.

Также в Белом доме не планируют поздравлять Путина с победой на выборах. В Вашингтоне "не удивлены результатом" голосования в России.

Кроме того, в Евросоюзе отказались признать результаты выборов президента РФ в аннексированном Крыму. В ЕС призвали сообщить о нарушениях, зафиксированных международными наблюдателями.

Ранее экс-посол США рассказал, почему западные лидеры проигнорировали победу Путина на "выборах". В РФ избирательная гонка не соответствовала демократическим стандартам, отметил Хербст.

Напомним, "Главред" вел онлайн-трансляцию президентских выборов-2018 в России.