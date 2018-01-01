Дуда попросил признать преступниками Шухевича и Бандеру

Польский лидер заявил, что Варшава ожидает от Киева решительных шагов по развенчанию культов лидеров УПА.

Дуда считает, что Украине необходимо пересмотреть историю фото: EPA/UPG

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что поляки ожидают от украинцев шагов по дегероизации предводителей УПА.

"Такие люди, как Шухевич и Бандера, были преступниками, которые непосредственно ответственны за преступления против польского народа... Мы не можем согласиться с тем, что эти люди не считаются преступниками, нельзя будет их называть преступниками", - цитирует главу польского государства РИА Новости.

Напомним, польский закон о запрете "бандеровской идеологии" вызвал острую реакцию в Украине и ряде других стран мира. Анджей Дуда подписал его 6 февраля, после чего передал в конституционный суд страны.

Позже президент Польши отметил, что закон об Институте национальной памяти защищает интересы польского государства, однако был принят в неудачное время.

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