Двойной теракт в Ливии: более 30 погибших, десятки раненых

Медики допускают, что число погибших может возрасти, так как многие из пострадавших находятся в критическом состоянии.

Reuters

В ливийском городе Бенгази в результате взрыва двух автомобилей погибли как минимум 33 человека, еще десятки получили ранения.

Как говорится в сообщении Reuters, первый взрыв прогремел у мечети в центральном районе Эс-Сальмани, когда верующие выходили из здания после вечерней молитвы.

Второй, более мощный взрыв прозвучал примерно через 10-15 минут на противоположной стороне улицы, после того, как сотрудники служб безопасности и здравоохранения прибыли на место происшествия.

По информации агентства, второй взрыв повредил машину скорой помощи и привел к еще большему числу жертв.

В числе пострадавших называют сотрудников полиции, в том числе и главу следственно-розыскного отдела при главном командовании Ливийской национальной армии Ахмед Али аль-Фитруи.

Медики допускают, что число погибших может возрасти, так как многие из пострадавших находятся в критическом состоянии.

Ни одна из группировок не взяла ответственность за теракт.

Как известно, 20 января 2018 года в Кабуле вооруженные люди напали на отель "Интерконтиненталь".

По официальным данным, погибли 18 человек, в том числе 14 иностранцев, однако афганские СМИ сообщают о более чем 40 жертвах.

В результате теракта погибли семь граждан Украины.

В то же время в Министерстве внутренних дел Афганистана заявляют, что среди погибших во время нападения на отель "Интерконтиненталь" в Кабуле 21 января – девять граждан Украины.