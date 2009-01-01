Двойной теракт в Сирии.Смертники обстреляли и подорвали штабы силовиков, 42 человека погибли

Три смертника взорвали бомбы.

Война в Сирии, иллюстрация. Reuters В Сирии, 25 февраля, боевики напали на два отделения сирийской безопасности в западной части города Хомс с оружием и террористами-смертниками. Погибли по меньшей мере 42 человека, включая старшего офицера.

Об этом со ссылкой на данные Сирийского центра мониторинга по соблюдению прав человека, сообщает Reuters.

Нападавшие убили главу военной безопасности и еще 29 человек в одной из штаб-квартир службы безопасности в городе, еще 12 — были убиты в филиале службы.

Сирийское государственное телевидение сообщило, что перед тем, как три смертника взорвали свои бомбы, в районах Аль-Гута и Аль-Могата, где расположены два отделения службы безопасности, произошли столкновения. В результате столкновений никто не погиб.

Сначала не было понятно, осуществили ли нападение боевики "Исламского государства" или члены других групп.

Отметим, что город Хомс находится под контролем правительства президента Башара Асада.

Напомним, ранее сообщалось, что в Сирии российская авиация нанесла удар по турецким военным, в результате есть погибшие и раненые.