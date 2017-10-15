Двойной теракт в столице Сомали: погибли почти 90 человек, сотни — пострадали

В стране президент объявил трехдневный траур.

Последствия взрыва в Могадишо Reuters

В столице Сомали Могадишо произошел, количество жертв достигло 85 человек, пострадали 250 людей.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на данные местных властей, пишет РБК-Украина.

В то же время агентство уточнило, что в городе прогремели два взрыва, в частности, один был в оживленном районе.

Президент страны Мохамед Абдуллахи Мохамед в связи с трагедией объявил трехдневный траур.

Теракт называют крупнейшим в Сомали за последние 10 лет, еще ни одна из организаций не взяла ответственность за преступление.

В Могадишо инциденты случились вчера — 14 октября — взлетел на воздух грузовик, начиненный взрывчаткой, а потом произошел еще один взрыв, говорится в статье РИА Новости, которое опирается на СМИ.

Напомним, в конце сентября под Могадишо боевики радикальной исламистской группировки "Аш-Шабаб" напали на военную базу — подрывали автомобили, применяли огнестрельное оружие, погибли 17 солдат.