"Дядя, ты дурак?" Соцсети высмеяли заявление министра о бесплодии для сексуально активных женщин

Соцсети бурно отреагировали на абсурдное заявление российского чиновника.

Министр Чувашии рассмешил соцсети своим заявлением Фото: gspcheb.ru

Министр здравоохранения Чувашии Владимир Викторов заявил, что женщины, у которых до рождения ребенка было семь и больше половых партнеров, будут бесплодными.

Такой новостью российский чиновник поделился во время заседания в здании Новочебоксарской администрации, на котором присутствовали больше 200 человек. Аудиозаписью заявления поделилась "Правда ПФО".

"Если у женщины до рождения ребенка было семь мужчин — значит, сто процентов бесплодие. Это для информации этот факт", — сказал Викторов после своего замечания о том, что в регионе не хватает специалистов по репродуктивному здоровью.

Заявление вызвало бурную реакцию зала. "Интересная тема, да? Сразу все оживились. Так что задумайтесь", — посоветовал чиновник.

Почему именно 7, и откуда такие выводы – пользователи Сети откровенно не понимают, и сомневаются в адекватности чиновника.

"Твою мать, у меня башка взорвалась. Какие 100% бесплодия если женщина по умолчанию рожает, несмотря на количество мужчин? Блин, это на чукотском сказано что-ли? Где логика и что этот гад с ней сделал?", "Там круче даже, если у женщины были сексуальные партнеры до брака, то плод наследует память приблуда и на биологического отца не может быть похож, генетика от всех мамкиных любовников. Где психиатры?!", "Земля плоская, бесплодие, если много мужиков. Что дальше? Костры?", "С 7мью развлеклась, а восьмой как ни крути - папаша? Анатомию почитать лень совсем?", - возмущались юзеры.

Другие же в шутку просили присвоить Викторову Нобелевскую премию за такое "открытие".

"Нобелевку, нобелевку за открытие не меньше... рано весна у министра началась, 9 дней до нее еще", - писали одни.

Другие же усомнились в профессиональности министра.

"А ведь эти "одаренные" стоят у власти и управляют страной. У меня такое впечатление, что они над нами издеваются", "Российская медицина во всей красе!", - писали пользователи.

Соцсети бурно отреагировали на заявление российского чиновника Скриншот Facebook