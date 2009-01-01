"Дядя Вова, мы с тобой!". В РФ школьники и депутат Госдумы спели пропагандистскую песню о Путине

В композиции говорится о готовности идти в "последний бой", если позовет "главный командир".
Такое видео на своей странице в Facebook опубликовал российский блогер Андрей Кураев.
В композиции говорится — "Если главный командир позовет в последний бой — дядя Вова, (имеется в виду президент РФ Владимир Путин — Ред.) мы с тобой!".
"Собственно, это и есть главная цель "нравственного, духовного, военно-патриотического воспитания" в путинской версии. Не надо никого звать "в последний бой". Дядя Вова, будь мужиком: когда придет срок, умри один, не забирай всю Россию с собой в могилу", — отметил активист.
Ранее в самопровозглашенной "ДНР" пропагандисты показали забавный сюжет о том, что уничтоженный командир банды "Спарта" псевдореспублики — Арсен Павлов — ("Моторола") "творил чудеса".
Видео: facebook.com/diak.kuraev