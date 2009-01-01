Джемилев назвал три главных рычага Путина в России

Несмотря на все преимущества Путина, его власть может рухнуть, как в свое время советская.

Владимир Путин. Reuters

У президента России Владимира Путина есть три главных "козыря". Нынешняя власть РФ держится за счет мощной пропаганды и карательных органов и покорных россиян.

Об этом заявил лидер крымскотатарского народа, народный депутат Мустафа Джемилев в интервью "Обозревателю".

По его мнению, в России слишком покорный народ, что играет на руку властям.

"У российского руководства есть три серьезных рычага. Первый — это мощная пропаганда. Она гораздо эффективнее, чем даже при Советском Союзе, — одурманивающая, наступательная, наглая. Второй — очень покорный народ, абсолютно не похожий на украинский. В-третьих, мощнейший карательный аппарат", — сказал Джемилев.

Однако, добавил нардеп, несмотря на такие преимущества Путина, его власть может рухнуть, как в свое время советская.

Ранее Джемилев отмечал, что увеличение расходов на армию действительно может обанкротить нынешнюю Россию, ее бюджет не выдержит очередной гонки вооружений.