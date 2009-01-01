Единство и доверие. Туск назвал самую лучшую стратегию для развития Евросоюза

Глава Евросовета призвал государства бороться за сохранение политической сплоченности.

Дональд Туск Reuters

Председатель Евросоветазаявил, что самой лучшей стратегией для развития ЕС является сохранение политического единства и взаимного доверия среди стран-членов объединения.

Об этом он рассказал по результатам саммита Евросоюза в Брюсселе, пишет Укринформ.

В тоже время глава европейского органа призвал государства прилагать усилия для достижения сплоченности.

"Учитывая общие интересы 27 стран в контексте следующих переговоров о Brexit (выход Британии из ЕС — Ред.), а также в части долгосрочных стратегических интересов ЕС, я настойчиво призываю всех бороться за сохранение политического единства", — отметил Туск.

Ранее президент Петр Порошенко говорил, что Российская Федерация направляет свои силы на ослабление Европейского Союза и пытается подорвать его единство. Ознакомиться со сведениями украинского лидера можно здесь.