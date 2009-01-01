Единство и доверие. Туск назвал самую лучшую стратегию для развития Евросоюза

Глава Евросовета призвал государства бороться за сохранение политической сплоченности.
Об этом он рассказал по результатам саммита Евросоюза в Брюсселе, пишет Укринформ.
В тоже время глава европейского органа призвал государства прилагать усилия для достижения сплоченности.
"Учитывая общие интересы 27 стран в контексте следующих переговоров о Brexit (выход Британии из ЕС — Ред.), а также в части долгосрочных стратегических интересов ЕС, я настойчиво призываю всех бороться за сохранение политического единства", — отметил Туск.
Ранее президент Петр Порошенко говорил, что Российская Федерация направляет свои силы на ослабление Европейского Союза и пытается подорвать его единство. Ознакомиться со сведениями украинского лидера можно здесь.