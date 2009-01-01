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Единство и доверие. Туск назвал самую лучшую стратегию для развития Евросоюза

Сегодня, 17:14

Глава Евросовета призвал государства бороться за сохранение политической сплоченности.

Туск
Дональд Туск Reuters
Председатель Евросовета Дональд Туск заявил, что самой лучшей стратегией для развития ЕС является сохранение политического единства и взаимного доверия среди стран-членов объединения.

Об этом он рассказал по результатам саммита Евросоюза в Брюсселе, пишет Укринформ.

В тоже время глава европейского органа призвал государства прилагать усилия для достижения сплоченности.

"Учитывая общие интересы 27 стран в контексте следующих переговоров о Brexit (выход Британии из ЕСРед.), а также в части долгосрочных стратегических интересов ЕС, я настойчиво призываю всех бороться за сохранение политического единства", — отметил Туск.

Ранее президент Петр Порошенко говорил, что Российская Федерация направляет свои силы на ослабление Европейского Союза и пытается подорвать его единство. Ознакомиться со сведениями украинского лидера можно здесь.

Теги:  
Туск, Евросоюз, развитие, Brexit, стратегия
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