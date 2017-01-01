Экологи призвали Меркель прекратить строительство российского газопровода в обход Украины

Экологи потребовали провести независимую экспертизу проекта.

Всемирный фонд дикой природы (WWF) и Союз охраны природы Германии (NABU) потребовал от канцлера Ангелы Меркель и лидеров крупнейших немецких партий прекратить строительство российского газопровода "Северный поток-2" в обход Украины, который несет угрозу для окружающей среды.

"По мнению NABU и WWF, строительство "Северного потока-2 приведет к тупику в политике по борьбе с изменением климата, угрожает хрупкой экосистеме Балтийского моря и разрушает солидарность и доверие в рамках Европейского союза", — говорится в письме, сообщает Der Tagespiegel.



Экологи считают, что непрозрачность процесса строительства и рождаемые им политические вопросы "идут вразрез с доверием к политике Германии и способствуют разочарованию населения страны".

В связи с этим они потребовали провести независимую экологическую экспертизу проекта.



Письмо экологических организаций было направлено канцлеру страны и лидеру крупнейшей партии ХДСС Ангеле Меркель, главе партии ХСС Хорсту Зехоферу и председателю Социал-демократической партии Мартину Шульцу.

Напомним, 30 ноября, парламент Дании принял закон, который запрещает прохождение российского газопровода "Северный поток- 2" через её территориальные воды.

Ранее в этом году США вводили санкции, предусматривающие наказание европейских компаний, которые участвуют в проекте Nord Stream 2 и других российских энергетических проектах в Европе.

Стоит отметить, что строительство газопровода "Северный поток-2" ведется по дну Балтийского моря. Его реализацией занимается компания Nord Stream 2 AG. Протяженность газопровода, ведущего в Германию, должна составить более 1200 км, совокупная мощность — 55 млрд куб. м ежегодно. Проект реализуется российский "Газпромом" совместно с Royal Dutch Shell, Engie, OMV, Uniper и Wintershall.