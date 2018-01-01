Экономист предсказал "дворцовый переворот" в Кремле из-за санкций

Российские олигархи начинают задаваться вопросом, правильную ли политику проводит Кремль последние четыре года.
Такое мнение высказал глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак, отметив, что после их введения курс российского рубля обвалился на 7-8% на валютном рынке.
"С помощью подобных санкций, с одной стороны, постепенно обескровливается российская экономика, а с другой - удар по конкретным крупнейшим российским олигархам заставит их задуматься, правильную вообще политику Кремль проводит последние четыре года. Это, в свою очередь, может в определенный момент привести к тому, что уже исторически не раз было на этих землях, а именно к дворцовому перевороту", - отметил Новак.
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По словам экономиста, российские бизнесмены теряют конкретные средства, причем очень большие, и с каждым днем будут все больше себе задавать вопросы, почему они должны терять в таких масштабах свой финансовый ресурс.
"Поэтому, влияние этих санкции очень хороший для Украины как государства, которое страдает от российской агрессии", - подчеркнул Новак, добавив, что если бы несколько стран мира, таких, как Канада, Австралия, Япония к ним присоединились, то санкционный удар по РФ был бы еще более ощутимым.
Напомним, в пятницу, 6 апреля, США ввели новые масштабные санкции против окружения Путина. В санкционный список попали 15 компаний и российские олигархи, чье состояние превышает миллиард долларов - Олег Дерипаска, Алексей Дюмин, Сергей Фурсенко, Сулейман Керимов, Кирилл Шамалов, Виктор Вексельберг и другие.
После этого российские олигархи потеряли за день 12 миллиардов долларов. Сильнее всего обвалились котировки En+ и "Русала" бизнесмена Олега Дерипаски, владельца "Норильского никеля" Владимира Потанина (его состояние сократилось почти на 10% или на 1,5 миллиарда долларов) и сенатора Сулеймана Керимоав, который обеднел на 1,4 миллиарда долларов (минус 22%). Кроме того, попавший под санкции "Русал" Дерипаски предупредил о дефолте. 9 апреля рухнул рубль и российский фондовый рынок. За день все бизнесмены из списка потеряли более 14 миллиардов долларов совокупного состояния.
Также в настоящий момент США готовят запрет на сделки с облигациями России и госбанкови пакет новых санкций из-за отравления Сергея Скрипаля.