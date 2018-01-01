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Экс-чиновник Белого дома о встрече Трампа с Путиным: президент США "контролируемый актив"

Сегодня, 08:21

Глава Штатов поступает так, как, по его мнению, российский коллега хочет, чтобы он вел себя, полагает бывший координатор борьбы с терроризмом в Белом доме.

Трамп,Путин
Дональд Трамп является "контролируемым активом", полагает бывший чиновник Белого дома Reuters
Бывший координатор борьбы с терроризмом в Белом доме Ричард Кларк считает, что президент США Дональд Трамп на саммите с главой Российской Федерации Владимиром Путиным действовал как "контролируемый актив".

Американский лидер поступает так, как, по его мнению, российский коллега хочет, чтобы он вел себя, рассказал экс-чиновник в интервью CNN.

"Я очень неохотно пришел к выводу, что он контролируемый актив, но это тот термин, который мы используем в разведывательном сообществе, когда у нас есть кто-то в другом правительстве, кто по какой-то причине делает то, что мы хотим, подкупая их, потому что у нас есть что-то на них", — отметил собеседник.

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Напомним, Дональд Трамп и Владимир Путин встречались в столице Финляндии Хельсинки 16 июля. Президенты США и России, в частности, говорили об Украине. Бывший глава американского Центрального разведывательного управления Джон Бреннан выразил мнение, что комментарии Трампа на пресс-конференции после встречи были имбецильны, а сам лидер Штатов полностью в кармане главы РФ.

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Теги:  
Дональд Трамп, Владимир Путин, США, Россия, Хельсинки, встреча, Ричард Кларк
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