Экс-депутат Госдумы обнародовал новые данные о погибших в Сирии путинских наемниках

Виктор Алкснис обнародовал сведение, полученные из собственных источников.

Наемники из ЧВК "Вагнер" 2"4 Канал"

Российский политик и бывший депутат Госдумы РФ Виктор Алкснис привел новые данные потерь частной военной компании "Вагнер", которые погибли в результате удара, нанесенного американской армией в Сирии 7февраля.

"Погибли 217 человек из пяти штурмового отряда ЧВК Вагнера, 10 человек из второго штурмового отряда, 94 из штурмового отряда "Весна", 13 человек из артиллерийского дивизиона. Итого — 334 человека", − сообщил он в комментарии телеканалу "Дождь".

По словам Алксниса, все данные собраны из опроса членов семей тех, кто находился в Сирии. Бывший депутат Госдумы РФ также заметил, что озвученные им цифры не являются окончательными.

Напомним, ранее сообщалось о том, что во время разгрома российских наемников погиб харьковский "антимайдановец".