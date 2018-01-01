Экс-депутат Госдумы обнародовал новые данные о погибших в Сирии путинских наемниках

Виктор Алкснис обнародовал сведение, полученные из собственных источников.
"Погибли 217 человек из пяти штурмового отряда ЧВК Вагнера, 10 человек из второго штурмового отряда, 94 из штурмового отряда "Весна", 13 человек из артиллерийского дивизиона. Итого — 334 человека", − сообщил он в комментарии телеканалу "Дождь".
По словам Алксниса, все данные собраны из опроса членов семей тех, кто находился в Сирии. Бывший депутат Госдумы РФ также заметил, что озвученные им цифры не являются окончательными.
Напомним, ранее сообщалось о том, что во время разгрома российских наемников погиб харьковский "антимайдановец".