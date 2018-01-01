Экс-депутат Госдумы объяснил, почему власти РФ могут пойти на обмен Сенцова

Российские спецслужбы не любят выдавать тела, отметил Боровой.

Власти России хотят обменять Олега Сенцова на что-нибудь полезное для себя, полагает экс-депутат Госдумы Facebook Татьяны Щур

Российский оппозиционер, бывший депутат Госдумы Константин Боровой считает, что в РФ могут освободить незаконно осужденного и голодающего украинского режиссера Олега Сенцова , поскольку спецслужбы очень не любят, когда у них кто-то умирает, а ситуация с заключенным к этому близка.

Российские власти хотят обменять украинца на что-нибудь для себя полезное, написал политик в блоге на "Обозревателе".

"Я очень болею за Олега Сенцова и надеюсь, что его освобождение произойдет. Но мои надежды связаны не с проявлением какого-то гуманизма в Кремле, а скорее с прагматизмом. Спецслужбы очень не любят, когда у них кто-то умирает, а ситуация с Сенцовым к этому близка", — подчеркнул он.

По словам экс-депутата "выдавать трупы они не любят". "Тем более, такое событие открыло бы реальное положение вещей с заключенными в России", — считает Боровой.

Напомним, в конце августа 2015 года Северо-Кавказский военный окружной суд России приговорил Олега Сенцова и украинского активиста Александра Кольченко к 20 и 10 годам лишения свободы соответственно.

Их обвинили якобы в подготовке подрыва памятника в расположенном в захваченном РФ Крыму Симферополе, а также в поджоге на полуострове офисов "Русской общины Крыма" и партии "Единая Россия", оба вину не признали.

Об освобождении Сенцова просили многие деятели российской культуры — режиссеры Александр Сокуров, Андрей Звягинцев, Алексей Герман-младший, Владимир Котт и Павел Бардин. Правозащитный центр "Мемориал" внес Сенцова и Кольченко в список политзаключенных.

В конце февраля 2018-го адвокат режиссера Дмитрий Динзе сообщал, что его подзащитный находится в колонии российского города Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ). Незаконно осужденный писал родным, что у него выпадают волосы и крошатся зубы, а 14 мая объявил бессрочную голодовку.

Единственным условием прекращения голодовки является освобождение всех украинских политзаключенных, находящихся в РФ. Позже стало известно, что наш соотечественник согласился на поддерживающую терапию. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека — Людмила Денисова — сообщала, что он находится в медицинской части колонии, у него проблемы с почками и сердцем.

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд попросил российского президента Владимира Путина помиловать украинца. Пресс-секретарь лидера России Дмитрий Песков утверждал, что режиссер не может быть помилован на основании прошения, направленного от имени генсека СЕ. После этого мать Сенцова направила главе РФ ходатайство о помиловании сына.

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