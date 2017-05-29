Экс-депутат Госдумы раскрыл, что Путину нужно для сохранения власти

Глава РФ использует встречу с Макроном для того, чтобы продвигать идею о бессмысленности санкций против его страны, считает Боровой.

Владимир Путин Reuters

Президенту Российской Федерациидля того, чтобы сохранять власть, нужно проводить политику изоляционизма.

Об этом говорится в статье российского оппозиционера, экс-депутата Госдумы Константина Борового для Апострофа.

По его мнению, от предстоящей встречи главы РФ с французским лидером Эммануэлем Макроном не стоит ничего ожидать.

"У Макрона достаточно жесткая позиция, полагаю, что он напомнит Путину о его обязательствах и обязательствах России уважать чужие границы. Будут произнесены ритуальные слова о сотрудничестве", — отметил эксперт.

Между тем президент России использует мероприятие для того, чтобы "продвигать свою идею о бессмысленности санкций, ненужности изоляции России". "В этой встрече будет больше протокольного, чем каких-то продвижений", — считает политик.

"Сам Путин не заинтересован в этом продвижении и делает все, чтобы оно было невозможным. Путин заинтересован только в решении одной задачи — сохранении его личной власти и власти его группы. Для того, чтобы сохранять власть, нужно проводить эту политику изоляционизма", — утверждает автор.

Ранее нардеп, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров говорил, что у Владимира Путина в голове что-то перемкнуло, когда он почувствовал себя хозяином России.