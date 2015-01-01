Экс-депутат Госдумы рассказал, чем Россия может шантажировать Трампа

В США сценарий с импичментом республиканца вполне реальный, считает Илья Пономарев.

Дональд Трамп Reuters

В США есть достаточно серьезная вероятность импичмента избранного президентом страны республиканца, Российская Федерация будет использовать его риск для давления на политика.

Об этом экс-депутат Госдумы Илья Пономарев рассказал в комментарии "Гордону".

В то же время он подчеркнул, что РФ может шантажировать американца, угрожая опубликовать подтверждения помощи ему во время выборов в Штатах.

"Сценарий с импичментом Трампа вполне реальный... вероятность импичмента Трампа уже сейчас достаточно серьезная, и при этом она продолжает расти", — отметил собеседник издания.

По словам аналитика, в США политические противники республиканца намерены использовать скандал с якобы помощью России во время выборов в качестве основания для отстранения его от должности.

"Я лично все эти скандалы воспринимаю не в контексте российско-американских отношений, а в контексте внутренних разборок в США. Не стоит преувеличивать роль действующего президента США Барака Обамы в этой ситуации", — добавил Пономарев.

Ранее украинский журналист Виталий Портников выразил мнение, что глава России Владимир Путин может воспринимать Дональда Трампа, как человека, который обязан ему победой на президентских выборах в Штатах.