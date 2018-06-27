Экс-депутат Госдумы рассказал, как Кремль контролирует выборы в Украине

Российский оппозиционер полагает, что в нашей стране Кремль устраивает теперешняя властная группа.

Кремль контролирует выборы в Украине через спецслужбы России и экономические инструменты, сообщил Константин Боровой Зеркало недели

Российский оппозиционер, бывший депутат Госдумы Константин Боровой заявил, что выборы в Украине контролируются Кремлем через спецслужбы РФ и экономические инструменты.

Власти России вполне устраивает нынешнее положение нестабильности в украинском государстве, рассказал эксперт "Апострофу".

"Думаю, теперешняя властная группа его устраивает… Основные политические силы контролируются через коррупционные олигархические инструменты. Кремлю не обязательно договариваться с конкретными политиками — достаточно договариваться с этими олигархами…", — отметил он.

По словам собеседника, "Кремль устраивает сложившееся положение и он пытается его сохранить". "В этом смысле многие политики, которые пытаются противодействовать политической конкуренции, косвенно защищают задачи Кремля", — добавил Боровой.

Ранее российский социолог и публицист Игорь Эйдман выразил мнение, что цель президента РФ Владимира Путина в Украине заключается в том, чтобы в нашей стране сидел его вассал, он и дальше будет пытаться как-то подчинить себе украинское государство.

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