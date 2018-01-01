Экс-депутат Госдумы России сказал, что в Путине ненавидят в "партии войны"

Российский лидер имеет "очень прагматический взгляд на вещи", считает Боровой.
Глава страны имеет "очень прагматический взгляд на вещи — либерализм", рассказал политик в интервью "Обозревателю".
"… он использует либералов для сдерживания этих "псов войны" — "партии войны", партии силовиков. Потому что, если бы сегодня существовала только партия силовиков, Россия была бы в совершенно другом состоянии", — отметил собеседник.
Ранее старшина Воздушно-десантных войск РФ дагестанец Асхаб Алибеков призвал президента Владимира Путина оставить страну в покое и обвинил российского лидера в том, что он лжет и натравливает солдат на украинский народ.