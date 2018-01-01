Экс-депутат Госдумы России сказал, что в Путине ненавидят в "партии войны"

Российский лидер имеет "очень прагматический взгляд на вещи", считает Боровой.

Владимире Путин использует либералов для сдерживания "псов войны", отметил Константин Боровой Reuters

Российский оппозиционер, бывший депутат Госдумы Константин Боровой заявил, в "партии войны", которая принимает участие в руководстве РФ, ненавидят либеральную составляющую в президенте Владимире Путине

Глава страны имеет "очень прагматический взгляд на вещи — либерализм", рассказал политик в интервью "Обозревателю".

"… он использует либералов для сдерживания этих "псов войны" — "партии войны", партии силовиков. Потому что, если бы сегодня существовала только партия силовиков, Россия была бы в совершенно другом состоянии", — отметил собеседник.

Ранее старшина Воздушно-десантных войск РФ дагестанец Асхаб Алибеков призвал президента Владимира Путина оставить страну в покое и обвинил российского лидера в том, что он лжет и натравливает солдат на украинский народ.