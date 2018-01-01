Экс-депутат Госдумы сказал, кто носит за Путиным тапочки

Хозяином Кремля в хозяйственном смысле является глава администрации президента России, отметил Илья Пономарев.

Антон Вайно носит за Владимиром Путиным тапочки, отметил Илья Пономарев Reuters

Бывший депутат российской Госдумы Илья Пономарев заявил, что хозяином Кремля в хозяйственном смысле является глава администрации президента РФ Владимира Путина — Антон Вайно.

Чиновник носит за главой страны тапочки, "как преданный пес, который должен в зубах принести начальнику все нужное, чтобы тому было комфортно", рассказал экс-народный избранник в эфире телеканала "112 Украина", пишет "Гордон".

"Хозяином Кремля в хозяйственном смысле сегодня является Антон Вайно. Человек, который был раньше шефом протокола", — отметил собеседник.

Ранее Илья Пономарев говорил, что Владимир Путин производит впечатление очень одинокого человека и сильно сомневается в наличии у российского лидера постоянного партнера в эротическом смысле.