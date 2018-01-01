Экс-депутат Госдумы сказал, кто носит за Путиным тапочки

Хозяином Кремля в хозяйственном смысле является глава администрации президента России, отметил Илья Пономарев.
Чиновник носит за главой страны тапочки, "как преданный пес, который должен в зубах принести начальнику все нужное, чтобы тому было комфортно", рассказал экс-народный избранник в эфире телеканала "112 Украина", пишет "Гордон".
"Хозяином Кремля в хозяйственном смысле сегодня является Антон Вайно. Человек, который был раньше шефом протокола", — отметил собеседник.
Ранее Илья Пономарев говорил, что Владимир Путин производит впечатление очень одинокого человека и сильно сомневается в наличии у российского лидера постоянного партнера в эротическом смысле.