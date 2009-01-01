Экс-депутат Госдумы спрогнозировал революцию в России: это может произойти в любой момент

Основная причина протестов – объективная: тяжелое материальное положение людей, безработица, низкие зарплаты, потеря работы.

В России протесты будут нарастать; их экспоненциальный рост может произойти в любой момент.

Такое мнение ысказал российский оппозиционный политик Константин Боровой, пишет "Обозреватель".

Оценивая протесты в РФ 5 ноября, он признал: "Все-таки 500 человек задержанных — это довольно много. Это серьезная акция".

По его убеждению, "главная причина нарастания протестов — это, конечно, не личная инициатива лидеров или каких-то групп. Основная причина протестов — объективная: тяжелое материальное положение людей, безработица, низкие зарплаты, потеря работы. Очевидная бесперспективность ситуации в России".

Таким образом, по прогнозам оппозиционера, "протесты будут нарастать — в этом нет сомнений".

"Я думаю, что качественный рост протестов возможен, но он возникнет спонтанно, случайно. Любое неосторожное действие тех, кто борется с этими протестами, может вызвать экспоненциальное возрастание. Это может произойти в любой момент", — подчеркнул политик.

Он также заметил, что "во всех предыдущих крупных случаях присутствовал элемент неожиданности. То, что сегодня происходит с настроениями граждан России, свидетельствует о том, что протесты мотивированы, протесты нарастают не потому, что кто-то из лидеров использовал современную технологию в Интернете, а потому что есть эта главная причина — тяжелое материальное положение".

Напомним, российский эксперт Валерий Федоров предупредил о революционных настроениях в РФ.