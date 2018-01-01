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Экс-глава МИД Британии объяснил отставку стремлением страны "к статусу колонии"

Сегодня, 22:42

Бывший дипломат убежден, что Лондон действует недостаточно решительно.

Джонсон
Борис Джонсон не видит будущего у нынешнего политического курса Британии Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Подавший в отставку министр иностранных дел Британии Борис Джонсон предупредил, что новый план премьер-министра Терезы Мэй по "мягкому" выходу из Европейского Союза закончится тем, что Соединенное Королевство станет европейской колонией.

"Мы действительно держим путь к статусу колонии. Многие будут бороться, чтобы увидеть экономическое или политическое преимущество этой договоренности", - цитирует чиновника Reuters.

По мнению Джонсона, Лондон ведет переговоры о Brexit недостаточно решительно.

"Brexit должен быть возможностью и надеждой. Возможностью сделать вещи по-другому… Эта мечта умирает, будучи задушенной ненужными сомнениями", - написал экс-глава МИД Британии в Twitter.

Напомним, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что к отставке главы МИД страны Бориса Джонсона и министра по делам Brexit Дэвида Дэвиса привело их несогласие с ее планом по переговорам с ЕС.

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Теги:  
Борис Джонсон, Британия, отставка, колония, ЕС
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