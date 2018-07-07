Экс-глава Пентагона рассказал о "смертельной запуганности" Европы

По мнению Панетты, этот страх обусловлен требованием Трампа выделять необходимые средства на оборону.

Леон Панетта wikipedia.org

Лидеры европейских государств "до смерти" боятся, что президент США Дональд Трамп может вывести американские войска из Европы.

Об этом заявил бывший глава Пентагона Леон Панетта, передает Fox News.

Лидеры европейских стран, по мнению Панетты, опасаются, что Трамп выполнит одно из своих предвыборных обещаний и выведет американских солдат из Европы, если страны, на территории которых размещены войска, не станут выделять необходимые средства на оборону.

"Их все больше беспокоит, что Трамп будет действовать, основываясь лишь на своем представлении об "Америке прежде всего", - говорит экс-глава Пентагона.

Накануне Дональд Трамп написал письмо нескольким лидерам НАТО, включая Германию, Бельгию, Норвегию и Канаду, в котором обвинил страны в недостаточности усилий для организации собственной обороны.

"Растущее разочарование, - писал Трамп, - не ограничивается нашей исполнительной ветвью. Конгресс Соединенных Штатов также обеспокоен. Становится все труднее обосновывать американским гражданам, почему некоторые страны не разделяют бремя коллективной безопасности НАТО, в то время как американские солдаты продолжают жертвовать своей жизнью за границей или возвращаются домой с серьезными ранениями".

Подписывайтесь на наш канал в Telegram