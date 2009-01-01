Экс- глава предвыборного штаба Трампа сдался ФБР по требованию властей

Манафорт вместе со своим адвокатом зашли в офис ФБР в Вашингтоне примерно в 8:15 утра.
Об этом пишет The New York Times со ссылкой на близкий к делу источник, сообщает УНИАН.
"Господин Манафорт вместе со своим адвокатом зашли в офис ФБР в Вашингтоне примерно в 8:15 утра", — говорится в сообщении.
Отмечается, что Манафорту предложили сдаться федеральным властям США предположительно по делу о российском вмешательстве в президентские выборы в США. Вместе с Манафортом обвинения будут предъявлены и его деловому партнеру Рику Гейтсу.
По данным NYT, Гейтс является давним бизнес-партнером Манафорта. Его имя связано с компаниями, созданными Манафортом на Кипре, чтобы получать деньги от политиков и бизнесменов в Восточной Европе.
Отмечается, что Манафорт находился под следствием за нарушения федерального налогового законодательства, отмывание денег и ненадлежащее раскрытие данных об иностранном лоббировании.
Также отмечается, что обвинительный акт будет раскрыт позднее в понедельник.
Напомним, ранее сообщалось, что в ФБР подозревают Манафорта в получении до 100 млн долларов от промосковских клиентов.