Экс-главе администрации Каталонии предъявили обвинение. Пучдемону грозит до 30 лет тюрьмы

В Мадриде лидеров сепаратистского движения обвиняют в мятеже.
Об этом заявил генеральный прокурор Хосе Мануэль Маса, сообщает "Немецкая волна".
По его словам, в Мадриде лидеров сепаратистского движения обвиняют в мятеже, подстрекательстве к мятежу, восстании против государственной власти и злоупотреблении бюджетными средствами. Генпрокурор призвал суд вызвать обвиняемых для дачи показаний.
За подготовку мятежа испанское законодательство предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком на 30 лет.
Напомним, 1 октября в Каталонии состоялся референдум о независимости. По данным организаторов, явка составила 42% граждан, имеющих право голоса. За независимость региона высказались 90% из всех участвовавших в голосовании.
Каталонский парламент 27 октября проголосовал за резолюцию, которая формально декларирует независимость автономии от Испании.
Испания выступает против независимости Каталонии, и в тот же день испанский сенат одобрил план правительства по введению прямого правления над Каталонией.
Также 27 октября премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил о роспуске правительства Каталонии и каталонского парламента. Досрочные выборы в Каталонии назначены на 21 декабря.
Руководителем правительства Каталонии временно назначена первый вице-премьер-министр Испании Сорайя Саэнс де Сантамария.
Напомним, глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента", политолог Владимир Фесенко рассказал в комментарии "Главреду", как Украине вести себя в отношении Испании.
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