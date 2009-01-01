Экс-главе администрации Каталонии предъявили обвинение. Пучдемону грозит до 30 лет тюрьмы

В Мадриде лидеров сепаратистского движения обвиняют в мятеже.

Карлес Пучдемон Reuters

Бывшему главе региональной администрации Каталонии Карлесу Пучдемону и другим членам распущенных Мадридом региональных администрации и парламента Каталонии выдвинуто обвинение испанской генпрокуратурой.

Об этом заявил генеральный прокурор Хосе Мануэль Маса, сообщает "Немецкая волна".

По его словам, в Мадриде лидеров сепаратистского движения обвиняют в мятеже, подстрекательстве к мятежу, восстании против государственной власти и злоупотреблении бюджетными средствами. Генпрокурор призвал суд вызвать обвиняемых для дачи показаний.

За подготовку мятежа испанское законодательство предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком на 30 лет.

Напомним, 1 октября в Каталонии состоялся референдум о независимости. По данным организаторов, явка составила 42% граждан, имеющих право голоса. За независимость региона высказались 90% из всех участвовавших в голосовании.

Каталонский парламент 27 октября проголосовал за резолюцию, которая формально декларирует независимость автономии от Испании.

Испания выступает против независимости Каталонии, и в тот же день испанский сенат одобрил план правительства по введению прямого правления над Каталонией.

Также 27 октября премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил о роспуске правительства Каталонии и каталонского парламента. Досрочные выборы в Каталонии назначены на 21 декабря.

Руководителем правительства Каталонии временно назначена первый вице-премьер-министр Испании Сорайя Саэнс де Сантамария.

Напомним, глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента", политолог Владимир Фесенко рассказал в комментарии "Главреду", как Украине вести себя в отношении Испании.

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