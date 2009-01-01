Демократия не может зависеть от одного человека, отметила Райс.

Владимир Путин Reuters

Бывший государственный секретарь США, писательницазаявила, что президент Российской Федерации— человек с авторитарными инстинктами.

Об этом она рассказала на презентации своей книги "Демократия" во время Национального книжного фестиваля в Вашингтоне, сообщает "Голос Америки".

По словам литератора, российский лидер считает, что объединяет россиян "величием".

"Когда Владимир Путин стал президентом, власть оказалась в руках человека с авторитарными инстинктами. Провал России — это история значимости институтов", — отметила экс-госсекретарь.

Райс подчеркнула, что "демократия не может зависеть от одного человека". "Она должна базироваться на институтах. На одной из встреч Путин сказал мне: "Конди, вы знаете нас. Россия была великой только когда ею правили великие личности, как Петр І и Александр ІІ. Знаю, вы хотели бы назвать меня Владимиром Великим, но вы госсекретарь и не можете сказать такое, это звучало бы дико", — добавила автор.

Ранее российский финансист и блогер Слава Рабинович говорил, что при Владимире Путине РФ не производит вообще ничего, кроме традиционного перечня своего сырьевого экспорта, президент устраивает экономическую и финансовую катастрофу для страны.