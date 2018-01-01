Экс-губернатору Тулееву нашли новую должность в Кемеровской области

На этом кадровые ротации в области не закончатся, пишут СМИ.

В дальнейшем Тулеева ждет пост спикера регионального парламента, выяснили СМИ. Скриншот видео с youtube.com

Решение о передаче ему вакантного депутатского мандата приняли на совещании в избирательной комиссии 3 апреля.

Как сообщил "Коммерсанту" секретарь избиркома Кемеровской области Михаил Пименов, это произошло "в установленном законом порядке".

"Аман Гумирович в 2013 году возглавлял зарегистрированный список от партии "Единая Россия". В этом списке он находился до сего дня", — уточнил Пименов.

По информации издания, на этом кадровые ротации в области не закончатся: уже на следующей неделе спикер регионального парламента Алексей Синицын сложит с себя полномочия. Вместо него главой совета депутатов назначат Тулеева.

Ранее журналист прокомментировал отставку Тулеева с поста губернатора. "Кемерову вообще п*здец", – считает он.

Напомним, Следком РФ обнародовал первые выводы о пожаре в Кемерово. По предварительной версии, пожар возник из-за короткого замыкания.